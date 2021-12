Nuovo stop al Superbonus. Il Governo presenta un testo, i partiti protestano (Di martedì 21 dicembre 2021) È arrivato poco prima delle 6 del mattino in commissione Bilancio al Senato il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione del Superbonus al 110%. Il testo, però, è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire, come si apprende da fonti parlamentari. Secondo alcune ricostruzioni, la riformulazione del Superbonus non è quella concordata fra Governo e maggioranza. Decalage e teleriscaldamento: sono i due nodi principali che stanno tenendo in standby l’emendamento riformulato sul Superbonus. Il testo riformulato dovrebbe cancellare il tetto Isee per le le villette e applicare il Superbonus agli impianti solari fotovoltaici fino a 48mila euro di spesa. Per quanto riguarda le colonnine di ricarica, se collegate ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) È arrivato poco prima delle 6 del mattino in commissione Bilancio al Senato il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione delal 110%. Il, però, è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire, come si apprende da fonti parlamentari. Secondo alcune ricostruzioni, la riformulazione delnon è quella concordata frae maggioranza. Decalage e teleriscaldamento: sono i due nodi principali che stanno tenendo in standby l’emendamento riformulato sul. Ilriformulato dovrebbe cancellare il tetto Isee per le le villette e applicare ilagli impianti solari fotovoltaici fino a 48mila euro di spesa. Per quanto riguarda le colonnine di ricarica, se collegate ...

