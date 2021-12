"No al tampone a vaccinati. Più attenti a resse e cene" (Di martedì 21 dicembre 2021) Il sindaco di Milano, Beppe Sala: "Fatico a capire la stretta per chi è in regola. Se servirà, obbligo di mascherina in tutta Milano" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Il sindaco di Milano, Beppe Sala: "Fatico a capire la stretta per chi è in regola. Se servirà, obbligo di mascherina in tutta Milano"

ladyonorato : L’ultimo atto del delirio naziscientista del governo: per entrare ad eventi, cinema e teatri servirà il tampone anc… - AzzolinaLucia : Non crediamo che sia una soluzione percorribile l’obbligo di tampone, anche ai vaccinati, per recarsi al cinema o a… - matteograndi : Dopo l’obbligo di tampone per andare al cinema, il prossimo passo sarà un bel lockdown per soli vaccinati per prote… - carmen_distaso : RT @vitalbaa: Il Governo non si rende conto che, imponendo in certe circostanze l'obbligo di tampone pure ai vaccinati, fornisce non solo… - MaurizioFuochi : RT @GiuseppePalma78: Se il governo impone il #vaccino perché ritiene i #tamponi non efficaci come il vaccino, perché adesso vuole imporre i… -