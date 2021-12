MotoE: Ducati scende in pista a Misano per i test (Di martedì 21 dicembre 2021) La Ducati MotoE è scesa per la prima volta in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, proprio dove a ottobre è stato annunciato l’accordo con Dorna Sports. A partire dalla stagione 2023, infatti, la Casa motociclistica di Borgo Panigale sarà fornitore unico delle moto per la FIM Enel MotoE World Cup, la classe elettrica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale MotoGP: Jack MIller vince il GP di Francia, intervista ai piloti Ducati The Doctor accusa Lorenzo al GP di Catalogna Come seguire il Virtual GP in Canada di Formula 1 Marc Marquez fuori dalle corse per 2-3 mesi Orari TV GP Russia F1: ecco la programmazione Sky e TV8 Leggi su webmagazine24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Laè scesa per la prima volta inalWorld Circuit Marco Simoncelli, proprio dove a ottobre è stato annunciato l’accordo con Dorna Sports. A partire dalla stagione 2023, infatti, la Casa motociclistica di Borgo Panigale sarà fornitore unico delle moto per la FIM EnelWorld Cup, la classe elettrica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale MotoGP: Jack MIller vince il GP di Francia, intervista ai pilotiThe Doctor accusa Lorenzo al GP di Catalogna Come seguire il Virtual GP in Canada di Formula 1 Marc Marquez fuori dalle corse per 2-3 mesi Orari TV GP Russia F1: ecco la programmazione Sky e TV8

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Le prime immagini della nuova Ducati MotoE ??? Subito in azione sul circuito di Misano Le foto ??… - irododendro : RT @motoreetto: Quindi... Piace? #ducati #motoe #electricducati - motori_news : Nuova Ducati elettrica, debutta in pista la MotoE. - infoitsport : La Ducati MotoE scende in pista per la prima volta sul circuito di Misano - infoitsport : MotoE: Michele Pirro in pista per i primi test della Ducati -