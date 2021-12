Milan, Ibrahimovic out per infortunio: pessime notizie in vista dell’Empoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, i rossoneri non sono stati in grado di conquistare un risultato positivo contro una diretta concorrente per lo scudetto. La squadra si prepara per la 19esima giornata del campionato di Serie A, di fronte l’Empoli. Brutte notizie per l’allenatore Stefano Pioli che non potrà contare sull’attaccante Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non è stato convocato per la trasferta contro l’Empoli a causa di un sovraccarico al ginocchio. Al suo posto spazio dal primo minuto al rientrante Giroud, ma l’assenza di Ibra si preannuncia pesante. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilè reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, i rossoneri non sono stati in grado di conquistare un risultato positivo contro una diretta concorrente per lo scudetto. La squadra si prepara per la 19esima giornata del campionato di Serie A, di fronte l’Empoli. Brutteper l’allenatore Stefano Pioli che non potrà contare sull’attaccante Zlatan. Lo svedese non è stato convocato per la trasferta contro l’Empoli a causa di un sovraccarico al ginocchio. Al suo posto spazio dal primo minuto al rientrante Giroud, ma l’assenza di Ibra si preannuncia pesante. L'articolo CalcioWeb.

