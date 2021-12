I programmi in tv oggi, 22 dicembre 2021: film e attualità (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Su Rai Uno Pinocchio, su Canale 5 Tutta colpa di Freud, su Rai Movie Nati stanchi. Guida ai programmi Tv della serata del 22 dicembre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 22 dicembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Pinocchio. Matteo Garrone ci fa rivivere la storia e le avventure di Pinocchio, il burattino di legno più famoso al modo. Geppetto, la Fata Turchina, Mangiafuoco, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe e tutti gli altri personaggi ci trasportano nel fantastico mondo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Su Rai Uno Pinocchio, su Canale 5 Tutta colpa di Freud, su Rai Movie Nati stanchi. Guida aiTv della serata del 22Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 22? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Pinocchio. Matteo Garrone ci fa rivivere la storia e le avventure di Pinocchio, il burattino di legno più famoso al modo. Geppetto, la Fata Turchina, Mangiafuoco, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe e tutti gli altri personaggi ci trasportano nel fantastico mondo ...

