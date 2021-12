Asl Salerno: «La quarantena alla Salernitana era atto dovuto dopo la segnalazione dei positivi» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il responsabile dell’emergenza Covid dell’Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, conferma di aver fermato la Salernitana inibendole la trasferta a Udine per i casi positivi riscontrati in squadra. Le sue parole sono sulla Gazzetta dello Sport. “quarantena fiduciaria per la Salernitana. atto dovuto dopo la segnalazione del club”. Ad ora non si sa se i positivi sono appartenenti alla squadra o allo staff del club. La Lega Serie A non ha ancora deciso per un eventuale rinvio o per la sconfitta a tavolino. Intanto l’Udinese si prepara regolarmente al match. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Il responsabile dell’emergenza Covid dell’Asl di, Arcangelo Saggese Tozzi, conferma di aver fermato lainibendole la trasferta a Udine per i casiriscontrati in squadra. Le sue parole sono sulla Gazzetta dello Sport. “fiduciaria per laladel club”. Ad ora non si sa se isono appartenentisquadra o allo staff del club. La Lega Serie A non ha ancora deciso per un eventuale rinvio o per la sconfitta a tavolino. Intanto l’Udinese si prepara regolarmente al match. L'articolo ilNapolista.

