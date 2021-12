Pesca di frodo | sanzioni e sequestri nel porto di Torre Annunziata

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Due persone multate persubacquea illegale, due segnalatori abusivi e reti piazzate datori disequestrate. È il bilancio di un’attività di controllo svolta a(Napoli) dai carabinieri e dagli uomini del nucleo subacquei di Napoli, che hanno presidiato anche le acque deloplontino. Sotto osservazione l’area litoranea, dove i militari hanno passato al setaccio decine di imbarcazioni e identificato molti deitori posizionati in mare e lungo le scogliere. Due le persone sanzionate perché sorprese a praticare illecitamentesubacquea nei pressi del molo di ponente dello scalo commerciale: ai sub sono state elevate multe per ...