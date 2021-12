Pensioni | Draghi ai sindacati | Impegno per i tavoli sulla riforma

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I tredi confronto riguarderanno la flessibilità in uscita, la previdenza per i giovani e le donne e la previdenza complementare

Ci saràa capo del governo quando la trattativa sulleentrerà nel vivo? "Ha detto che ci darà lui il calendario degli incontri. Penso proprio di sì", risponde Landini al cronista che ...Sara' lo stesso, ha aggiunto Bombardieri, a comunicare ai sindacati, domani mattina, il calendario degli incontri tematici, che si terranno a partire dall'inizio del 2022. Bof 20 - 12 - 21 17:...Legge di bilancio 2022: si amplia l'accesso all' APE sociale per gli edili, proroga Opzione donna e Quota 100 diventa 102. Le altre proposte di riforma complessiva e i dati OCSE.E’ terminato del tavolo sulla riforma delle pensioni tra Governo e i sindacati confederali a Palazzo Chigi. Presenti per l’Esecutivo, oltre al premier Mario Draghi, i ministri del Lavoro, Andrea Orlan ...