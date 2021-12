Juventus, occhio a Dybala e Chiesa: l’annuncio di Allegri non lascia dubbi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Max Allegri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni degli infortunati e di alcuni singoli che lo hanno convinto nel match di Bologna La Juventus ha ripreso il cammino con la vittoria contro il Bologna. I bianconeri hanno guadagnato terreno rispetto alla zona Champions League e hanno tutta l’intenzione di voler tornare tra le prime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Maxha parlato in conferenza stampa delle condizioni degli infortunati e di alcuni singoli che lo hanno convinto nel match di Bologna Laha ripreso il cammino con la vittoria contro il Bologna. I bianconeri hanno guadagnato terreno rispetto alla zona Champions League e hanno tutta l’intenzione di voler tornare tra le prime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : #Ramsey e #Arthur in uscita dalla #Juventus a gennaio, subito un centrocampista di fisicità per #Allegri: occhio ai… - calciomercatoit : ?? #Juventus, dall'Inghilterra: nuova offerta per #McKennie, ma occhio alla volontà del calciatore. Le cifre e i det… - MatteoMascia13 : La #Juventus è a 5 punti dal quarto posto e fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Occhio però che non basta ch… - magisterlarry : RT @bennygiardina: ?? Gli accordi tra i club di #SerieA e criptovalute superano i 250 milioni, ma occhio ai casi Barça-Ownix e City-3key. An… - bennygiardina : ?? Gli accordi tra i club di #SerieA e criptovalute superano i 250 milioni, ma occhio ai casi Barça-Ownix e City-3ke… -