Fidasc, Buglione “Società cresciute, scuole federali per il sociale” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Presidente della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia e Cinofilia Felice Buglione traccia all’Italpress un bilancio del 2021 e guarda al 2022. gm/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Presidente della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia e Cinofilia Felicetraccia all’Italpress un bilancio del 2021 e guarda al 2022. gm/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Buglione “Per Fidasc affiliazioni in aumento e impegno sociale” - - CorriereCitta : Fidasc, Buglione “Società cresciute, scuole federali per il sociale” - CorriereCitta : Buglione “Per Fidasc affiliazioni in aumento e impegno sociale” - ItaliaNotizie24 : Buglione “Per Fidasc affiliazioni in aumento e impegno sociale” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Fidasc, Buglione 'Società cresciute, scuole federali per il sociale' - -

Ultime Notizie dalla rete : Fidasc Buglione Fidasc, Buglione "Società cresciute, scuole federali per il sociale" Agenzia di stampa Italpress Italpress Buglione "Per Fidasc affiliazioni in aumento e impegno sociale" ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno particolare, certamente non semplice a livello sociale per la pandemia, mentre per noi è stato positivo dal punto di vista delle affiliazioni delle società e dell’ ...

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno particolare, certamente non semplice a livello sociale per la pandemia, mentre per noi è stato positivo dal punto di vista delle affiliazioni delle società e dell’ ...