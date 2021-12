Dramma Alberto Matano, arriva lo stop a La Vita in diretta. Ecco da cosa viene sostituita. “Decisione vertici Rai” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La “quarantena” di Alberto Matano sta per finire. Il conduttore, attualmente in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid, tornerà regolarmente alla guida de La Vita in diretta da martedì 21 dicembre. Lo ha annunciato lui stesso, intervenendo nell’odierno segmento di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle. Proprio nella finalissima del dance show di Rai1, tenutasi ieri sera, il giornalista non era apparso in studio nella sua postazione di opinionista. E il motivo era stato spiegato in diretta. Collegandosi da casa, il conduttore aveva precisato di essersi sottoposto a una “quarantena” in via precauzionale. I test effettuati nelle ultime ore hanno però scongiurato il rischio di un suo contagio e così Matano potrà tornare in tv al più presto, secondo le ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 dicembre 2021) La “quarantena” dista per finire. Il conduttore, attualmente in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid, tornerà regolarmente alla guida de Lainda martedì 21 dicembre. Lo ha annunciato lui stesso, intervenendo nell’odierno segmento di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle. Proprio nella finalissima del dance show di Rai1, tenutasi ieri sera, il giornalista non era apparso in studio nella sua postazione di opinionista. E il motivo era stato spiegato in. Collegandosi da casa, il conduttore aveva precisato di essersi sottoposto a una “quarantena” in via precauzionale. I test effettuati nelle ultime ore hanno però scongiurato il rischio di un suo contagio e cosìpotrà tornare in tv al più presto, secondo le ...

