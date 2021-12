Dieta nordica per dimagrire e restare in salute mangiando come i Vichinghi

Leggi su diredonna

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Che lamediterranea sia in assoluto uno tra i regimi alimentari più sani e volti al benessere di corpo e mente è cosa nota. Ma cosa dire, invece, della? Si tratta di una particolare tipologia di alimentazione diffusa soprattutto nei Paesi scandinavi,Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, che vanta molteplici proprietà ed effetti benefici per l’organismo. Non è un caso, quindi, che proprio a questi Paesi spettino i gradini più alti del podio del vivere bene e in. E che proprio l’alimentazione svolga un ruolo determinante in questi ambiti. Ma cos’è davvero la? Quali alimenti comprende,si esegue, e soprattutto, quali sono i benefici che rendono questa strategia alimentare la possibile concorrente alla ...