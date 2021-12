Covid, Giovannini: "No altre restrizioni per i trasporti" | Vezzali: "Tampone allo stadio? Non lo escludo" (Di lunedì 20 dicembre 2021) La cabina di regia in programma giovedì non prevede ulteriori restrizioni anti - Covid per il settore trasporti. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) La cabina di regia in programma giovedì non prevede ulteriorianti -per il settore. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Giovannini: non previste altre misure sui trasporti #greenpass - andreap46674638 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Giovannini: non previste altre misure sui trasporti #greenpass - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Giovannini: non previste altre misure sui trasporti #greenpass - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Misure anti Covid sui trasporti, Giovannini: “Non cambieremo nulla, il Green Pass è sufficiente” - LaStampa : Misure anti Covid sui trasporti, Giovannini: “Non cambieremo nulla, il Green Pass è sufficiente” -