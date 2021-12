Côtes du Rhône | vini facili da abbinare ed adatti ad ogni occasione

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Laduè una regionecola francese che non smette mai di sorprendere per la varietà e generosità della sua offerta di, sia rossi che bianchi e rosati, per non parlare dellatà di abbinamento, che li rende ideali per, pasto e celebrazione, in particolare in vista delle festività di