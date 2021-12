Calcio: Mancini, 'spero che il 2022 sia meglio del 2021' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Speriamo che il 2022 sia meglio del 2021. Una vittoria ai Mondiali? Prima qualifichiamoci". Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro 2021 presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. "L'umore è buono, questo è lo sport. Si possono fare cose bellissime e poi pareggiare come è successo a noi, abbiamo ancora le nostre possibilità di andare al Mondiale”, ha aggiunto il tecnico azzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Speriamo che ilsiadel. Una vittoria ai Mondiali? Prima qualifichiamoci". Sono le parole del ct azzurro Robertoalla cerimonia di consegna dei Collari d'Oropresso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. "L'umore è buono, questo è lo sport. Si possono fare cose bellissime e poi pareggiare come è successo a noi, abbiamo ancora le nostre possibilità di andare al Mondiale”, ha aggiunto il tecnico azzurro.

