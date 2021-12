Cagliari, due esclusi eccellenti dalla lista dei convocati per la Juve (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono ventuno i convocati da mister Mazzarri per Juventus-Cagliari, gara in programma martedì sera alle 20.45 Leggi su itasportpress (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono ventuno ida mister Mazzarri perntus-, gara in programma martedì sera alle 20.45

Advertising

sportli26181512 : Risplende la stella di Deulofeu. Godin-Gagliolo, difensori da 4: Risplende la stella di Deulofeu. Godin-Gagliolo, d… - Mirko799 : @JMCLuigi Tre mediani contro il Real Cagliari che ne ha presi 4 in casa due giorni fa, eh ma la gente allo stadio deve divertirsi, si. - myfruit : @Everli_It annuncia un accordo con Supermercati Coop DiSardegna La partnership, attiva con due pdv a Cagliari, cons… - PirloBack : RT @Jclub1897_: Il progetto giovani della Juventus: Non “RISCHIARE” uno fra De Winter, Miretti, Soule o Kaio Jorge neanche contro un Cagli… - Jclub1897_ : Il progetto giovani della Juventus: Non “RISCHIARE” uno fra De Winter, Miretti, Soule o Kaio Jorge neanche contro… -