“Addio Morena” Mamma di 29 anni uccisa dal Covid | aveva partorito una bambina un mese fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Una bruttissima notizia ha sconvolto la Campania e l’Italia intera. Unadi soli 29Di Rauso, è deceduta nelle scorse ore a causa del coronavirus. Non è riuscita nemmeno a godersi la nascita della sua piccola, venuta alla luce il 19 novembre. Dopo aver portato a termine la gravidanzaperò appreso di essere rimasta contagiata. In un primo momento era stata ricoverata all’interno dell’ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove era nata appunto la neonata. MaDi Rauso ha avuto un peggioramento del quadro clinico improvviso e i medici hanno deciso di trasportarla d’urgenza nel nosocomio di Maddaloni. Nonostante si sia tentato il tutto per tutto, la 29enne è finita dapprima in coma e poi è arrivata la dipartita della donna. Sotto choc dunque la sua famiglia, ...