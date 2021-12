The Matrix Resurrections: San Francisco si tinge di verde per l'anteprima del film (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Castro Theater di San Francisco si tinge di verde per l'anteprima di The Matrix Resurrections; il film uscirà nelle sale italiane l'1 gennaio. The Matrix Resurrections sta per arrivare nelle sale americane e, per questo motivo, il Castro Theater di San Francisco ha iniziato a tingersi di verde per accogliere l'anteprima del film con Keanu Reeves. Come riportato da Deadline, Warner Bros ha deciso di dare vita a un green carpet - in tema con il famigerato green pass? - che celebrasse l'anteprima di Matrix Resurrections. Il sindaco London Breed di San Francisco ha dichiarato: "In onore ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Castro Theater di Sansidiper l'di The; iluscirà nelle sale italiane l'1 gennaio. Thesta per arrivare nelle sale americane e, per questo motivo, il Castro Theater di Sanha iniziato arsi diper accogliere l'delcon Keanu Reeves. Come riportato da Deadline, Warner Bros ha deciso di dare vita a un green carpet - in tema con il famigerato green pass? - che celebrasse l'di. Il sindaco London Breed di Sanha dichiarato: "In onore ...

