Presezzo | alla scuola dell’infanzia l’orto didattico | “Così i bimbi imparano il valore del cibo”

(Di domenica 19 dicembre 2021). Un orto. È la sorpresa che laA. Pedretti diha preparato per i suoi piccoli allievi nel giorno di Santa Lucia, realizzato in collaborazione con Donne Impresa Coldiretti Bergamo. “I bambini hanno accolto con stupore ed entusiasmo questo dono – sottolinea Elena Lazzarini, responsabile di Donne Impresa Coldiretti Bergamo -. Durante la presentazione sono stati attentissimi e hanno fatto molte domande. Avevano gli occhi che brillavano! Questa iniziativa è un’occasione per farli avvicinare all’agricoltura e a temi di fondamentali come l’origine dele lo spreco alimentare”.è organizzato in diverse sezioni, ognuna ospiterà una coltura diversa, e ha come cornice un bellissimo murales in ...