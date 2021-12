Ne ho le palle piene | se parlo scoppia il finimondo | De Laurentiis | minaccia alla Serie A?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Un infuocato Aurelio De, il patron del Napoli che ha risposto in modo secco ad alcune domande che gli sono state poste dai giornalisti di Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3, che indagava sui bilanci delle squadre di calcio dellaluce dello scandalo plusvalenze che ha recentemente colpito la Juventus. Il punto è che AdL, al solito, picchia duro e non usa giri di parole: "Non mi fate parlare perché, sedi calcio,il. Ne ho talmente le... Per due anni mi hanno impedito di andare a casa mia a Los Angeles; non vedo l'ora di andarci, magari dal 20 gennaio, per fare un mese rigeneratore", ha sbottato, stando alle anticipazioni diffuse da Report. E ancora, De ...