Nba nella morsa del Covid: rinviate 5 partite, 70 giocatori nel protocollo (Di domenica 19 dicembre 2021) L'Nba prova a non fermarsi. Ma annuncia il rinvio di 5 partite, per provare ad allentare la morsa del Covid che ha fatto finire 70 giocatori nel protocollo sanitario. Dei 5 match rinviati, tre erano ...

Eurosport_IT : CURRY NELLA STORIA ????3?? Con le 5 triple messe a segno nella sfida della notte contro i New York Knicks, Steph Cur… - grumpy792 : RT @dchinellato: L'#NBA75 nella morsa del Covid: 3 partite di stanotte a rischio rinvio e 70 giocatori attualmente nel protocollo. Tutte le… - dchinellato : L'#NBA75 nella morsa del Covid: 3 partite di stanotte a rischio rinvio e 70 giocatori attualmente nel protocollo. T… - Gazzetta_NBA : Nba nella morsa del Covid: tre partite a rischio rinvio, Lakers senza coach Vogel - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Mercato NBA, Mario Chalmers torna a giocare in G-League e spera in un posto nella lega -