Anche il collirio diventa smart e ci salva dagli schermi e altre fonti luminose

Leggi su computermagazine

(Di domenica 19 dicembre 2021) Siete presbiti e non ne potete più di usare gli occhiali? Vuity ha ilperfetto per voi. E vedere di nuovo sarà una pacchia (parola di occhialuta) Vuity, ilper i presbiti – Computermagazine.itL’occhio è forse una delle parti più importanti del nostro corpo. E chi porta gli occhiali, e orala mascherina, sa il disagio che si ha nell’entrare in un posto, venendo da fuori, e vedere gli occhiali appannati. Osemplicemente sedersi sul divano senza occhiali, e non riuscire a vedere bene. insomma, i nostri occhi vogliono la loro parte per stare bene. O le sue goccine, se vogliamo rimanere in tema con l’articolo che stiamo per proporvi. Sì, perché ora la tecnologia avanzata aiutai presbiti,vi spieghiamo sotto cosa vuol dire, che non dovranno più ...