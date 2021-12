Speranza | “Variante Omicron? Accelerare campagna vaccinale nei Paesi più poveri | la comunità internazionali li aiuti”

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Oggi superiamo le 105 milioni di dosi somministrate, questo può avvenire perchè nel nostro Paese c’è un grande servizio di sanità nazionale. Laè una nuova insidia, i numeri in Italia sono marginali e proprio in queste ore abbiamo deciso che lunedì si farà una verifica sulla diffusione delle varianti”. Così il ministro della Salute, Roberto, a un evento di Sanità di frontiera Onlus. “L’obiettivo del 40% di vaccinazione nel mondo e del 70% entro la metà dell’anno prossimo va raggiunto e ipiù forti devono impegnarsi su questo piano”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LaOmicron è "una nuova insidia. In Italia i numeri sono ancora limitati ma in queste ore ... Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, intervenendo alla presentazione dell'...... "per capire come laOmicron sta crescendo e quanto". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, intervenendo nel corso della presentazione dell'edizione 2021 de "Il ...ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore il Ministero della Salute ha deciso che nella giornata di lunedì si farà una nuova flash survey, ovvero una nuova verifica della prevalenza delle diverse varianti nel ...Covid, salgono a 84 i casi di variante Omicron accertati in Italia. Lunedì verifica sulle varianti e il 23 dicembre Cabina di regia con Draghi Sono salite a 84 le sequenze della variante Omicron anali ...