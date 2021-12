Perché serve Draghi al Colle

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Da Pertini in poi, la presidenza della Repubblica è l’unica istituzione davvero popolare, resta la più longeva e gode di poteri (molto dilatati negli ultimi decenni) in grado di sovrastare ogni altro potere, al punto che il presidente, come nella Costituzione della Quinta Repubblica francese, emerge ormai come “giudice supremo dell’interesse nazionale”. Da quella posizione, inoltre, come nel gioco degli scacchi, è possibile controllare il ritmo e la direzione della partita. Non per caso, il controllo della più importante casella della scacchiera è un punto fondamentale della strategia del Pd per romanizzare i barbari (“il metodo Franceschini” di cui ho parlato qualche tempo fa: “Ecco i barbari romanizzati”, il Foglio del 12 luglio 2020). Non c’è da stupirsi che il Quirinale sia, perciò, la preda più ambita: in ballo ci sono parecchie cose. Proviamo a ricapitolare. Tre anni fa (tre ...