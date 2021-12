I migranti possono opporsi al rientro in Libia, la sentenza della Cassazione: «È legittima difesa» (Di sabato 18 dicembre 2021) opporsi alla riconsegna in Libia, nel far valere il diritto al non respingimento soccorsi in mezzo al mare, è legittima difesa. Lo sancisce la Cassazione, sesta sezione penale. La Corte ha dato torto alla Corte di appello di Palermo, rivedendo una sentenza che aveva rifiutato di accogliere le ragioni di due profughi. I giudici avevano condannato a tre anni e sei mesi di reclusione e 52mila euro di multa due stranieri in fuga e aveva sottolineato nella sua sentenza la necessità di una soluzione politica all’immigrazione clandestina. La decisione della Suprema Corte è, per i legali dei due profughi, un esempio di prevalenza dei principi del diritto internazionale a fondamento del rispetto della dignità delle persone. In particolare, ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021)alla riconsegna in, nel far valere il diritto al non respingimento soccorsi in mezzo al mare, è. Lo sancisce la, sesta sezione penale. La Corte ha dato torto alla Corte di appello di Palermo, rivedendo unache aveva rifiutato di accogliere le ragioni di due profughi. I giudici avevano condannato a tre anni e sei mesi di reclusione e 52mila euro di multa due stranieri in fuga e aveva sottolineato nella suala necessità di una soluzione politica all’immigrazione clandestina. La decisioneSuprema Corte è, per i legali dei due profughi, un esempio di prevalenza dei principi del diritto internazionale a fondamento del rispettodignità delle persone. In particolare, ...

