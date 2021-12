Calciomercato Napoli | spunta un nuovo nome per la difesa | può arrivare dalla Turchia

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli, Mandava e Lacumì sono due dei profili che si valutano per la fascia sinistra… - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, continua il casting a sinistra: #Giuntoli osserva due nomi - cn1926it : Calciomercato #Napoli, piacciono Yerry #Mina e #Szalai: si valuta un ritorno in difesa - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, piacciono #YerryMina e #Szalai: si valuta un ritorno in difesa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Il tempo prima del ritorno in campo, fissato per il 6 gennaio, contro il, servirà anche per capire come intervenire suldi gennaio. La priorità - non è un segreto - resta l'..., parla Giovanni Scotto. Il giornalista de Il Roma , Giovanni Scotto ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, ecco quanto dichiarato: 'Chi ...FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina batte 2-1 il Benevento e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà, a inizio gennaio 2022, il Napoli. Una prova non del tutto convincent ...Per La Gazzetta dello Sport quella di Salerno è "una vittoria scontata, troppo facile, con punteggio quasi tennistico: la partita è stata poco più di un’amichevole" ...