Calcio | Acerbi si scusa | ' ho fatto un gesto sbagliato ma nessuna mancanza di rispetto'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - "Ciao a tutti! Houn, è stato dettato unicamente dall'adrenalina, non perdi. Mi dispiace, ma sapete quanto ci tenga alla Lazio, ai tifosi, al mondo Lazio. Vi mando un grande abbraccio, sempre forza Lazio". Il difensore biancoceleste Francescochiede, in un breve video su Twitter, per la sua esultanza polemica dopo il gol di ieri contro il Genoa.

2021 - 2022 Serie A Squadra Lazio Nonostante la vittoria contro il Genoa, le acque in casa ... che ha fatto infuriare il presidente Claudio Lotito, ieri Francesco Acerbi ha esultato in maniera ... Commenta per primo Due gesti diversi tra loro. Uno 'dettato dall'adrenalina', l'altro pura adrenalina calcistica. Puro calcio. Potremmo parlare di tante cose. Di Acerbi. Vogliamo parlare di Acerbi? Viene da almeno, almeno 6 mesi di prestazioni di livello più basso, in caduta libera certe volte. Non sempre per colpa ... Minuto 75: calcio d'angolo perfetto di Luis Alberto e spizzata di Acerbi. La Lazio si mette al sicuro contro il Genoa col gol del raddoppio. Il Leone apre le braccia e si scrolla di dosso ...