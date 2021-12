(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilsi èto con i propridopo l’ennesima sconfitta rimediata in Serie A controteci». Questo è il messaggio che ilindirizza, pochi minuti dopo il triplice fischio, alla sua tifoseria delusa e arrabbiata in seguito alla nuova pesantissima sconfitta conall’Unipol Domus che mette la squadra sempre più in difficoltà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari flop con l’#Udinese: il club chiede scusa ai tifosi - CommJumped : Quest'anno le sorprese sono state Bologna ed Empoli più avanti delle attese in classifica Il Sassuolo che nonostant… - serieAnews_com : Dal #Cagliari degli ex #Dalbert e #Mazzarri al #Genoa, fino al #Napoli ed a Lorenzo #Insigne Ecco la Flop 11 Serie… - infoitsport : I Top&Flop di Inter-Cagliari: Barella da urlo, Calhanoglu inarrestabile - infoitsport : Top e Flop di Inter-Cagliari: si rivede Barella! Dumfries certifica la crescita -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari flop

I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleUdinese Le pagelle dei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 18ª giornata ...Una forza antifascista Le manifestazioni di piazza, Roma, Milano, Bari,e Palermo, che ... Come sciopero, dalle parti della Cisl lo hanno definito "un", ma adesso andrà misurato ...Eccoci con il top ed il flop del diciottesimo turno di Serie A. L'Udinese vince per 4-0 . Andiamo a vedere il migliore ed il peggiore in campo ...Voti Fantacalcio Cagliari-Udinese 18^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più.