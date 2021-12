Traffico Roma del 17-12-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi restano problemi sull’autosole dopo l’incendio di un veicolo code 3 ^ 24Teramo la diramazione diSud in direzione di Napoli sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis e laNapoli oltre alè segnalato anche un incidente all’altezza dell’area di servizio Settebagni altre cose in carreggiata esterna traFiumicino eNapoli coronamenti sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare Code in uscita dalla capitale su via Cristoforo Colombo da viale dell’Umanesimo a via Pontina e proseguendo su via Pontina altre file fino a via di Decima in direzione di Pomezia rallentamenti e code per incidente su via Tiburtina nei pressi ...