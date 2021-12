Struttura ricettiva viola le norme Covid, maxi - multa.Tra gli alloggiati anche uno straniero espulso dall'Italia (Di venerdì 17 dicembre 2021) FALCONARA - Chiusa una Struttura ricettiva di Falconara per gravi inosservanze alle prescrizioni Covid ed emessa maxi sanzione per lavoro nero (22mila euro). Tra gli alloggiati sorpreso anche un ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) FALCONARA - Chiusa unadi Falconara per gravi inosservanze alle prescrizionied emessasanzione per lavoro nero (22mila euro). Tra glisorpresoun ...

Advertising

mark_dive : @Idealis58940514 @federalberghi @massimogara @MTurismoItalia @ENIT_italia @MinisteroSalute @robersperanza… - jobintourism : Struttura Ricettiva in #Toscana a San Marcello Piteglio ricerca #Massoterapista / #Massaggiatrice. #lavoro - jobintourism : Struttura Ricettiva in #Toscana a #Limestre ricerca Addetto al #Ricevimento. #lavoro - GroupamaIT : RT @Legambiente: ??#PremioInnovazione Amica dell'ambiente 2021 Vincitore categoria #Ecodesign a #Tipì, struttura ricettiva mobile realizzat… - renatogiannetti : @lageloni La Domus Mariae non è una Chiesa, ma una grande struttura ricettiva (The Church Palace), già dell’Azione… -