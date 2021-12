LIVE Biathlon, 10 km Sprint Le Grand-Bornand in DIRETTA: Johannes Boe trova il primo successo della stagione, 17° Bormolini (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Finisce ora ufficialmente la gara senza ulteriori acuti. 15.36 Secondo il russo Eduard Latypov a 7”2 dalla prima posizione (0+0), terzo il norvegese Filip Fjeld Andersen a 18”2 (0+0). Appena giù dal podio troviamo invece il francese Quentin Fillon Maillet, quarto a 21” (1+0), e Sturla Holm Laegreid, quinto a 24”5 (0+0). 15.33 Ormai possiamo dirlo: Johannes Boe vince la Sprint di Annecy (Francia)! 15.31 Arriva Daniele Cappellari. 84ma posizione per lui a 2’58”6 dalla vetta (1+2). 15.28 Taglia il traguardo Lesser al 26° posto. 1’17” il ritardo del tedesco da Johannes Boe. 15.26 Serokhvostov termina dietro a Bormolini! L’azzurro conserva un secondo di margine e mantiene la 17ma posizione. 15.25 Povarnitsyn chiude con il 14° tempo. Ha perso ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Finisce ora ufficialmente la gara senza ulteriori acuti. 15.36 Secondo il russo Eduard Latypov a 7”2 dalla prima posizione (0+0), terzo il norvegese Filip Fjeld Andersen a 18”2 (0+0). Appena giù dal podio troviamo invece il francese Quentin Fillon Maillet, quarto a 21” (1+0), e Sturla Holm Laegreid, quinto a 24”5 (0+0). 15.33 Ormai possiamo dirlo:Boe vince ladi Annecy (Francia)! 15.31 Arriva Daniele Cappellari. 84ma posizione per lui a 2’58”6 dalla vetta (1+2). 15.28 Taglia il traguardo Lesser al 26° posto. 1’17” il ritardo del tedesco daBoe. 15.26 Serokhvostov termina dietro a! L’azzurro conserva un secondo di margine e mantiene la 17ma posizione. 15.25 Povarnitsyn chiude con il 14° tempo. Ha perso ...

