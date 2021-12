“L’Inter non paga gli stipendi”: il duro attacco del dirigente (Di venerdì 17 dicembre 2021) Continuano gli screzi tra Inter e Fiorentina. Il dirigente della Fiorentina Joe Barone pare abbia attaccato L’Inter per il mancato pagamento degli stipendi. “Qui ci sono club che non rispettano le scadenze e con i soldi risparmiati fanno il mercato” questa sembra essere l’accusa di Barone. Marotta però, molto irritato dalle dichiarazioni del braccio destro di Commisso pare abbia replicato così: “Basta diffamare L’Inter. Siamo in regola”. Rocco Commisso, Joe Barone, FiorentinaL’amministratore delegato nerazzurro ha poi minacciato la Fiorentina di intraprendere azioni legali qualora Commisso o Barone parlino nuovamente della questione stipendi in casa Inter. Addirittura, stando a quanto riportato dal Corriere della sera era già pronto un esposto alla Procura Federale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Continuano gli screzi tra Inter e Fiorentina. Ildella Fiorentina Joe Barone pare abbia attaccatoper il mancatomento degli. “Qui ci sono club che non rispettano le scadenze e con i soldi risparmiati fanno il mercato” questa sembra essere l’accusa di Barone. Marotta però, molto irritato dalle dichiarazioni del braccio destro di Commisso pare abbia replicato così: “Basta diffamare. Siamo in regola”. Rocco Commisso, Joe Barone, FiorentinaL’amministratore delegato nerazzurro ha poi minacciato la Fiorentina di intraprendere azioni legali qualora Commisso o Barone parlino nuovamente della questionein casa Inter. Addirittura, stando a quanto riportato dal Corriere della sera era già pronto un esposto alla Procura Federale.

Advertising

javierzanetti : Il sorriso, l’eleganza, l’educazione, la classe. Il legame con l’Inter non avrà mai fine. Sempre al fianco dello s… - capuanogio : Lite tra #Marotta e #Barone nell'assemblea dove si è parlato di un possibile rinvio delle scadenze del pagamento st… - FBiasin : 40 punti, #Inter salva anche quest’anno. Visto quello che si diceva l’estate passata, non è poco. #InterCagliari - AZZUROAMD : RT @javierzanetti: Il sorriso, l’eleganza, l’educazione, la classe. Il legame con l’Inter non avrà mai fine. Sempre al fianco dello straor… - mkbashir9 : RT @javierzanetti: Il sorriso, l’eleganza, l’educazione, la classe. Il legame con l’Inter non avrà mai fine. Sempre al fianco dello straor… -