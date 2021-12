Incendio a Stornara: morti un maschietto di 2 e una femminuccia di 4 anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) La comunità di Stornara (Foggia) è in lutto. Due bambini, un maschietto di 2 e una femminuccia di 4 anni, sono morti in un Incendio divampato venerdì attorno alle 9 in un campo rom alla periferia di Stornara. Ad andare a fuoco sarebbero state alcune baracche e in una di queste sarebbero stati trovati i corpi senza vita di due bambini. Il rogo potrebbe essere divampato da una stufa accesa o da un falò. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 17 dicembre 2021) La comunità di(Foggia) è in lutto. Due bambini, undi 2 e unadi 4, sonoin undivampato venerdì attorno alle 9 in un campo rom alla periferia di. Ad andare a fuoco sarebbero state alcune baracche e in una di queste sarebbero stati trovati i corpi senza vita di due bambini. Il rogo potrebbe essere divampato da una stufa accesa o da un falò.

