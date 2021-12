Il Pd ' incassa' l' intesa sulle delocalizzazioni ma dem cauti

Leggi su agi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Un emendamento alla legge di Bilancio: è questo lo strumento normativo scelto dal governo per mettere mano al nodo delledelle aziende in Italia. Un provvedimento fortemente cercato dal centrosinistra e accolto con soddisfazione da Pd, M5s e Leu. Ma tra le fila del Pd e del resto del centrosinistra regna la cautela e non si nascondono i dubbi. Il Partito Democratico ha dedicato proprio oggi una sessione delle Agorà a questo tema, con il segretario Enrico Letta che sottolinea: "Siamo arrivati al dunque: secondo me è maturo, assolutamente maturo, il momento per l'Italia di fare un passo in avanti importante. Per noi intervenire su questo tema significa dare un valore al lavoro e ai territori". Non solo: "Da Bruxelles sono arrivate scelte importanti in materia di lavoro. Dall'Europa stanno arrivando messaggi fondamentali, il contratto ai riders è ...