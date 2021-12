Elezioni in Provincia, ma non per tutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il turno di Elezioni Provinciali di domani non sarà una festa democratica, come invece dovrebbe sempre essere un momento elettorale. Il popolo non è convocato, le Elezioni sono di secondo grado, riservate ai già eletti nei Comuni, portatori di voti in proporzione alla dimensione del proprio municipio. Già così, si vede l’anomalia. Consiglieri comunali, scelti nell’urna secondo criteri locali, in gran parte talmente locali da rappresentare liste civiche, dovrebbero trasferire questo mandato tanto diverso in un consesso più ampio, con altre finalità e altra visione, certamente in un’ottica più strettamente politica. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il turno dili di domani non sarà una festa democratica, come invece dovrebbe sempre essere un momento elettorale. Il popolo non è convocato, lesono di secondo grado, riservate ai già eletti nei Comuni, portatori di voti in proporzione alla dimensione del proprio municipio. Già così, si vede l’anomalia. Consiglieri comunali, scelti nell’urna secondo criteri locali, in gran parte talmente locali da rappresentare liste civiche, dovrebbero trasferire questo mandato tanto diverso in un consesso più ampio, con altre finalità e altra visione, certamente in un’ottica più strettamente politica.

