“Come l’alieno di Independence Day” | incredibile scoperta su una spiaggia di San Francisco

La vista di una strana creatura sulla spiaggia di San Francisco ha lasciato senza parole una dog sitter. Eleanor Morgan stava passeggiando lungo Ocean Beach, una spiaggia che si trova sulla costa occidentale di San Francisco, negli Stati Uniti. Ad un certo punto, la dog sitter si è accorta che il cane che stava accudendo aveva cominciato a tirare il guinzaglio proprio in direzione dello strano animale, nel tentativo di avvicinarsi. Eleanor Morgan ha quindi individuato quella specie di mostro marino dal muso lungo e appuntito ed è riuscita anche a scattargli una foto. LEGGI ANCHE => "Ci sono più creature": clamoroso avvistamento dopo 34 anni, il mostro di Loch Ness non è solo? La studentessa ha poi condiviso la foto sul noto social Reddit, chiedendo informazioni agli altri utenti per capire di cosa ...

