Aveva accusato la polizia di averla picchiata Condannata Maya | assolto poliziotto

È stata condannata a quattro mesi per oltraggio a pubblico ufficiale Maya Bosser Peverelli, 24 anni, volto noto del centro sociale Askatasuna di Torino, che nel 2017 aveva accusato un poliziotto di averla colpita al volto dopo un fermo. Infatti nel procedimento la giovane donna era parte lesa, ma il poliziotto è stato assolto. Era l'8 giugno del 2017 quando ai Murazzi Maya venne fermata. La giovane denunciò pubblicamente con un video su Youtube che arrivata negli uffici delle Volanti in corso Tirreno era stata maltrattata. Il pm Manuela Pedrotta aveva chiesto come condanne sei mesi per Maya e un mese per l'agente. Solidarietà alla giovane antagonista pochi giorni fa era arrivata anche dal celebre ...

