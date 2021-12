Adriana Volpe replica a Magalli dopo la sentenza: «Non paghi solo una multa, sei stato condannato» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Adriana Volpe non è rimasta in silenzio dopo la “condanna” da parte del Tribunale di Milano per diffamazione aggravata a Giancarlo Magalli in relazione ad un’intervista rilasciata dal giornalista sulla rivista ‘Chi’ nel novembre 2017. La conduttrice si è lasciata andare a un sfogo dopo una sentenza che – comunque – ridimensiona molto le richieste avanzate dall’accusa. La Volpe parlando con l’Adnkronos si rivolge direttamente all’ex collega: «Caro Magalli, i giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‘Magalli deve pagare solo una multà, ‘Sono stato multato’. No Giancarlo sei stato condannato!», sottolinea. «Ieri il tribunale di ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 17 dicembre 2021)non è rimasta in silenziola “condanna” da parte del Tribunale di Milano per diffamazione aggravata a Giancarloin relazione ad un’intervista rilasciata dal giornalista sulla rivista ‘Chi’ nel novembre 2017. La conduttrice si è lasciata andare a un sfogounache – comunque – ridimensiona molto le richieste avanzate dall’accusa. Laparlando con l’Adnkronos si rivolge direttamente all’ex collega: «Caro, i giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‘deve pagareuna multà, ‘Sonoto’. No Giancarlo sei!», sottolinea. «Ieri il tribunale di ...

