Variante Omicron Italia, Ricciardi: “A gennaio molti problemi” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “gennaio sarà un mese particolarmente problematico. Nelle scuole la Variante Omicron trova una prateria sconfinata”. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza covid, prevede un inizio di 2022 complesso in Italia per la diffusione della Variante Omicron. “A dicembre vedremo ancora una aumento incrementale dei contagi. Poi a gennaio la crescita di Omicron si sommerà con tutti gli incontri e gli assembramenti” che si verificheranno durante Natale, dice ad Agorà. “Il vaccino con la terza dose protegge ma c’è una percentuale di soggetti che si infetta nonostante il vaccino. La vaccinazione quindi va combinata con misure comportamentali, è l’unica possibilità di resistere in questa fase ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) “sarà un mese particolarmente problematico. Nelle scuole latrova una prateria sconfinata”. Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza covid, prevede un inizio di 2022 complesso inper la diffusione della. “A dicembre vedremo ancora una aumento incrementale dei contagi. Poi ala crescita disi sommerà con tutti gli incontri e gli assembramenti” che si verificheranno durante Natale, dice ad Agorà. “Il vaccino con la terza dose protegge ma c’è una percentuale di soggetti che si infetta nonostante il vaccino. La vaccinazione quindi va combinata con misure comportamentali, è l’unica possibilità di resistere in questa fase ...

Advertising

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - LeonebonCettina : RT @jacopo_iacoboni: L’Europa in meno di mezza giornata è passata dallo stupore per la decisione di Draghi (restrizioni sugli ingressi in I… - DiDimiero : RT @jacopo_iacoboni: L’Europa in meno di mezza giornata è passata dallo stupore per la decisione di Draghi (restrizioni sugli ingressi in I… -