Salernitana esclusa dalla Serie A? Striscione durissimo dei tifosi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Com’è ormai noto da qualche settimana, la Salernitana rischia di essere esclusa dalla Serie A per questioni legate al passaggio di proprietà del club granata. Lotito si è visto costretto a mettere in vendita la società, ma ad oggi nessuna delle offerte presentate alla Lega da parte dei possibili acquirenti sembrerebbe rispettare i requisiti richiesti. Salernitana Napoli tifosiEcco il motivo per cui la tifoseria organizzata, in particolare la Curva Sud Siberiano, ha deciso di manifestare tutta la propria rabbia nei confronti della concreta possibilità di vedere la Salernitana fallire e ripartire dai dilettanti con uno Striscione che recita: “Società indegna, rosa indecente e chi doveva controllare è stato compiacente. Adesso è finita la pazienza, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Com’è ormai noto da qualche settimana, larischia di essereA per questioni legate al passaggio di proprietà del club granata. Lotito si è visto costretto a mettere in vendita la società, ma ad oggi nessuna delle offerte presentate alla Lega da parte dei possibili acquirenti sembrerebbe rispettare i requisiti richiesti.NapoliEcco il motivo per cui la tifoseria organizzata, in particolare la Curva Sud Siberiano, ha deciso di manifestare tutta la propria rabbia nei confronti della concreta possibilità di vedere lafallire e ripartire dai dilettanti con unoche recita: “Società indegna, rosa indecente e chi doveva controllare è stato compiacente. Adesso è finita la pazienza, ...

Advertising

gilnar76 : Salernitana esclusa dalla Serie A? Striscione durissimo dei tifosi #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - SIS024 : @gippu1 È certo che la Salernitana non verrà esclusa dal campionato. - paolosium : RT @gippu1: Se davvero la #Salernitana venisse esclusa dalla serie A 2021-2022 a stagione in corso, tutte le partite fin qui disputate verr… - SickBoy1987 : RT @gippu1: Se davvero la #Salernitana venisse esclusa dalla serie A 2021-2022 a stagione in corso, tutte le partite fin qui disputate verr… - loscurissimo : Solita buffonata all'italiana. C'è una regola, non la si rispetta, si trovano scusanti, si cerca di 'aggiustarla'.… -