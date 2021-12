Oliveira | ”Milan-Napoli partita importante Mertens giocatore completo”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 16 dicembre 2021): ”sarà una, ho visto gli azzurri perdere con l’Empoli, incredibile come non abbiano potuto vincere.è un” Luis, ex attaccante di Fiorentina e Cagliari, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, per paralare del big match di domenica – al Meazza- tra iled il, di, e di altro. Queste le sue parole: SUsarà una, ho visto gli azzurri perdere con l’Empoli, incredibile come ...