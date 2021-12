Magalli vs Volpe, il conduttore: «Sono stato multato per una vecchia intervista. Era imputato pure Signorini ma è stata ritirata la querela. Coincidenze, eh…» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giancarlo Magalli, Adriana Volpe Giancarlo Magalli gioca d’anticipo su Adriana Volpe. In un post arroventato pubblicato da poco, il conduttore ha fatto la prima mossa, anticipando di essere stato multato per le affermazioni rilasciate in una vecchia intervista. “La Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare“, ha commentato il presentatore Rai, che non ha mancato di punzecchiare l’ex collega proprio in merito a quella vicenda e ai suoi risvolti “televisivi”. “Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giancarlo, AdrianaGiancarlogioca d’anticipo su Adriana. In un post arroventato pubblicato da poco, ilha fatto la prima mossa, anticipando di essereper le affermazioni rilasciate in una. “Lainonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare“, ha commentato il presentatore Rai, che non ha mancato di punzecchiare l’ex collega proprio in merito a quella vicenda e ai suoi risvolti “televisivi”. “Dato che tra 5…4…3…2…1 lainonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo ...

ViteAnto : RT @salvosottile: Bel pezzo di ?@ErreEffe7? Michele Guardì: «Magalli? Vive per la battuta. Adriana Volpe? Impegno oltre la norma»- https:/… - salvosottile : Bel pezzo di ?@ErreEffe7? Michele Guardì: «Magalli? Vive per la battuta. Adriana Volpe? Impegno oltre la norma»-… - Italia_Notizie : Michele Guardì: «Magalli? Vive per la battuta. Adriana Volpe? Impegno oltre la norma» - Carmelapaone72 : @GrandeFratello Magalli aveva ragione sulla Volpe! - giampieffe : La volpe non vuole dare ragione a Magalli lei DEVE DARLO ogni giorno #gfvip -