M5S | Di Maio | ' con Conte rapporto franco e onesto | leadership salda'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Diversità tra me e? Credo che avere opinioni diverse sia la pluralità di una forza politica e non una spaccatura. Conil dialogo è, e io sostengo questo nuovo corso, credo che bisogna dargli tempo per organizzare e strutturare il Movimento. Tra me ec'è lo stesso obiettivo, fare in modo che il M5S porti avanti le battaglie dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, in un'intervista al 'Corriere.it'. Quella dell'ex premier, per il responsabile della Farnesina, è una. D'altronde ha appena iniziato", fa notare.

... in diretta su Corriere Tv, il vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione intervista il ministro degli Esteri ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle Luigi Di. Nel corso ...... Sassoli potrebbe essere un candidato unitario per Pd e, ma non penso che poi verrebbe eletto. Inoltre, non si capisce quale sia il vero leader dei 5 Stelle. A me sembra sia Di, ma anche ...Tra me e Conte c'è lo stesso obiettivo, fare in modo che il M5S porti avanti le battaglie dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it' ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it ... spero non sia solo mediatica - premette - e inevitabilmente il M5s, che è la prima forza in Parlamento, deve ...