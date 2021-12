Lecce, Calabresi: «Bello tornare all’Olimpico agli ottavi» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le parole di Arturo Calabresi ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria del Lecce sullo Spezia in Coppa Italia. Arturo Calabresi, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole: SPEZIA – «Avevamo preparato la partita in questo modo, cercando di aggredirli alti e ci siamo riusciti. Siamo soddisfatti del passaggio del turno.» ROMA – «Sarà Bello tornare dove sono cresciuto.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le parole di Arturoai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria delsullo Spezia in Coppa Italia. Arturo, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole: SPEZIA – «Avevamo preparato la partita in questo modo, cercando di aggredirli alti e ci siamo riusciti. Siamo soddisfatti del passaggio del turno.» ROMA – «Saràdove sono cresciuto.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

