Isabella Ricci e Fabio fuori da UeD tra petali e baci | “È successo dopo la scelta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ha abbandonato lo studio di UeD. Nei giorni scorsi il pubblico ha visto la puntata della “”, il momento fatidico che conclude il percorso dei protagonisti del dating show, con tanto dio erossi dal soffitto. La dama, da subito considerata rivale di Gemma Galgani e amata per la sua classe ed eleganza, è uscita con il cavaliereMantovani è l’uomo che ha fatto capitolare. Ha 66 anni è stato sposato e ha due figli: un maschio che ha seguito le sue orme lavorando nel mondo dell’aeronautica, e una femmina che sta terminando gli studi. Il cavaliere è entrato in studio per conoscere la dama e con grande perseveranza è riuscito dove in tanti hanno fallito. Alla fine i due sono ...