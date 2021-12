Francesca Cipriani e il doloroso addio al Gf Vip | svelata la verità sulla malattia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L'irrefrenabile showgirl abruzzese ha deciso di concludere la sua esperienza nel famoso reality show di Cinecittà. Nell'ultima puntata del Gf Vip, laha annunciato durante la diretta del programma di Canale 5 di voler lasciare la gara per motivi di salute. Ma entriamo più nei dettagli e scopriamo cos'è successo davvero. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata ricca di colpi di scena. In questi giorni i gieffini hanno dovuto prendere una decisione importante: scegliere di continuare la loro avventura nella Casa più spiata d'Italia oppure lasciare lo show e tornare alla loro vita di sempre. Durante la diretta di lunedì sera, Alfonso Signorini ha ascoltato i pareri di alcuni concorrenti e ha chiesto loro di comunicare pubblicamente la propria decisione. Tra i concorrenti interpellati dal conduttore c'era anche...

Non è stata della stessa idea, che per problemi di salute ha preferito rinunciare alla sua nuova avventura a Cinecittà e tornare dal suo amatissimo (nonché futuro sposo) Alessandro.... che ha registrato registrato l'addio di(e il prossimo di Aldo Montano ), come annunciato nella scorsa puntata è pronto a far entrare tre nuovi futuri reclusi. La prima ...GF Vip, Francesca Cipriani attaccata dal suo ex fidanzato: 'È veramente teatrale Francesca Cipriani e Valeria Marini al Grande Fratello Vip hanno una cosa in comune: hanno avuto una storia con lo stes ...Il Grande Fratello Vip ha posticipato la data di chiusura e tre nuovi concorrenti sono pronti ad entrare nella casa. L’annuncio è stato fatto nell’ultima diretta dal ...