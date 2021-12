Carlo Domingo, chi è il misterioso fidanzato di Soleil Sorge: “L’ho dimenticata” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Soleil Sorge prima di entrare nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ aveva conosciuto un ragazzo e lo aveva iniziato a frequentare e si tratterebbe di Carlo Domingo. In molti però hanno pensato che dopo quanto successo a Cinecittà tra la 27enne e Alex Belli, Carlo avesse deciso di mettere una pietra sopra il rapporto con l’italo-americana. Ora però la mamma di Soleil ha spiegato che le cose non stanno così. A ‘Casa Chi’ ha detto: “Lui è a Milano, aspettando la sua uscita. Non è contento di vedere certe cose, lei non ha limitato le ferite a lui. È uno spettacolo, si è svolto così. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui”. Wendy Kay, questo il nome della mamma di Soleil (le due hanno anche partecipato insieme a ‘Pechino Express’), si è poi scagliata duramente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)prima di entrare nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ aveva conosciuto un ragazzo e lo aveva iniziato a frequentare e si tratterebbe di. In molti però hanno pensato che dopo quanto successo a Cinecittà tra la 27enne e Alex Belli,avesse deciso di mettere una pietra sopra il rapporto con l’italo-americana. Ora però la mamma diha spiegato che le cose non stanno così. A ‘Casa Chi’ ha detto: “Lui è a Milano, aspettando la sua uscita. Non è contento di vedere certe cose, lei non ha limitato le ferite a lui. È uno spettacolo, si è svolto così. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui”. Wendy Kay, questo il nome della mamma di(le due hanno anche partecipato insieme a ‘Pechino Express’), si è poi scagliata duramente ...

