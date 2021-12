Vincoli di mobilità, per la Cisl Scuola non servono: “Smontare l’idea degli effetti catastrofici sulle attività didattiche”. Ma dalla legge di bilancio potrebbero arrivare delusioni per i docenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La questione Vincoli di mobilità per il personale docente resta molto attesa: se sul fronte parlamentare non sembra ci possano essere interventi in legge di bilancio, resta calda la pista contratto, che proprio nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo con una nuova convocazione da parte del Ministero alle organizzazioni sindacali. La Cisl Scuola, sottolinea ancora una volta quanto sia inutile tenere i docenti vincolati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La questionediper il personale docente resta molto attesa: se sul fronte parlamentare non sembra ci possano essere interventi indi, resta calda la pista contratto, che proprio nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo con una nuova convocazione da parte del Ministero alle organizzazioni sindacali. La, sottolinea ancora una volta quanto sia inutile tenere ivincolati. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vincoli di mobilità, per la Cisl Scuola non servono: “Smontare l’idea degli effetti catastrofici sulle attività did… - ProDocente : Mobilità 2022/2025, il 20 dicembre sindacati convocati al Ministero per il rinnovo del contratto. Occhi puntati sui… - orizzontescuola : Mobilità 2022/2025, il 20 dicembre sindacati convocati al Ministero per il rinnovo del contratto. Occhi puntati sui… - TecnicaScuola : Legge di bilancio, disattese del tutto le richieste sindacali. Forse saranno ridotti i vincoli per la mobilità --… - infoitinterno : Legge di bilancio, disattese del tutto le richieste sindacali. Forse saranno ridotti i vincoli per la mobilità -