Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 16 | 30

Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1; MENTRE, IN INTERNA, DISAGI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELL'A24, TRAFFICO ANCORA INTENSO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA. CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA, E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; PER CHI PERCORRE LA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA STORTA E ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Colle degli Abeti, Zingaretti e Gualtieri: 'Al via cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione' ... nel Municipio VI di Roma Capitale. In particolare, l'intervento prevede la realizzazione dell'asse stradale di via Liberti, di alcuni tratti della viabilità interna e del prolungamento dell'arteria ...

Sciopero generale, previsti disagi: stop per trasporti, Pa e servizi pubblici e privati. Categorie e fasce orarie ... secondo modalità diverse: a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio; a Roma ... da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e alla viabilità per un turno di lavoro . ...

