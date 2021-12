Seguita in casa, ferisce uomo con coltello. Arrestato presunto stalker (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notte tra sabato e domenica scorsa i Carabinieri della stazione Salinella sono intervenuti in Via Diego Peluso a Taranto dove un 47enne, già denunciato in passato dalla sua ex compagna per atti persecutori e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati, si era introdotto con violenza all’interno dell’abitazione della donna. Durante l’irruzione dell’uomo, la donna per difendersi da eventuali aggressioni, impugnava un coltello da cucina con il quale feriva lievemente il presunto stalker alle braccia. La situazione non degenerava oltre, solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che bloccavano l’uomo e riuscivano a tranquillizzare la donna. Dopo gli accertamenti di rito, il soggetto, che nel frattempo era stato medicato da un’ambulanza chiamata dai militari, ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notte tra sabato e domenica scorsa i Carabinieri della stazione Salinella sono intervenuti in Via Diego Peluso a Taranto dove un 47enne, già denunciato in passato dalla sua ex compagna per atti persecutori e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati, si era introdotto con violenza all’interno dell’abitazione della donna. Durante l’irruzione dell’, la donna per difendersi da eventuali aggressioni, impugnava unda cucina con il quale feriva lievemente ilalle braccia. La situazione non degenerava oltre, solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che bloccavano l’e riuscivano a tranquillizzare la donna. Dopo gli accertamenti di rito, il soggetto, che nel frattempo era stato medicato da un’ambulanza chiamata dai militari, ...

